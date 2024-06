Master in Finance di ESCP Business School primo al mondo

A pochi giorni dalla conclusione della Conferenza Europea dell’FMA – Financial Management Association, che con ESCP Business School ha riunito a Torino accademici, esperti e decision-maker provenienti da tutto il mondo, la scuola si conferma come eccellenza dell’insegnamento in ambito finance

Torino, 17 giugno 2024 –

A pochi giorni dalla conclusione della Conferenza Europea dell’FMA – Financial Management Association, che con ESCP Business School ha riunito a Torino accademici, esperti e decision-maker provenienti da tutto il mondo, la scuola si conferma come eccellenza dell’insegnamento in ambito finance

Torino, 17 giugno 2024 – Il programma di Master in Finance (MSc) di ESCP Business School è al primo posto a livello mondiale nella classifica del Financial Times del 2024 dei migliori 65 Master in Finance. Per il secondo anno consecutivo al vertice del ranking, ESCP si conferma come una delle principali business school a livello globale. Fondata nel 1819, dal 2004 è presente in Italia con il Campus di Torino. In linea con questo risultato, la sede italiana della business school internazionale sta sviluppando sempre più programmi incentrati su tematiche finance, come dimostrano la specializzazione in Fintech & Innovation dell’MBA, la Major in Corporate Finance & Investment Banking del Bachelor in Management e le varie specializzazioni in ambito finanziario del Master in Management – Finance, Investment Banking e Managerial Economics and Business Strategy, quest’ultima in collaborazione con il Collegio Carlo Alberto. Nei prossimi mesi il legame con la città sarà rafforzato dall’inaugurazione del nuovo Campus di oltre 8000 metri quadrati, che accoglierà più di 1500 studenti provenienti da tutto il mondo. Torino si conferma così un importante polo accademico sui temi della finanza, trend confermato anche a chiusura della Conferenza Europea 2024 dell’FMA – Financial Management Association, che ha visto oltre 300 tra accademici, esperti e decision-maker provenienti da tutto il mondo riuniti in città per analizzare il presente e il futuro della finanza.

Come nel 2023, il Master in Finance di ESCP Business School è stato classificato primo per il network degli alumni e il career service, con il 100% dei laureati impiegati entro tre mesi dalla laurea. Ancora una volta, il programma ha ottenuto il primo posto in termini di obiettivi raggiunti dai laureati (96% dei rispondenti). Grazie ai corsi sui fondamenti della finanza e alla possibilità di specializzarsi in corporate investment banking o mercati finanziari, il MSc in Finance di ESCP è strutturato per dare agli studenti un accesso immediato a posizioni di responsabilità nel settore finanziario.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati classificati primi a livello mondiale per la seconda volta dal FT. Questo risultato riflette il nostro impegno a fornire un’educazione di livello mondiale e il duro lavoro e la dedizione del nostro corpo docente, staff e studenti. I nostri continui sforzi per innovare e migliorare il piano di studi assicurano che i nostri laureati siano ben preparati per eccellere nel dinamico panorama della finanza”, afferma il Professor Philippe Thomas, Direttore Accademico del Master in Finance di ESCP Business School.

Quest’anno, inoltre, il Master in Finance di ESCP Business School è stato classificato primo per la mobilità lavorativa internazionale e secondo per l’esperienza internazionale del corso, evidenziando la sua natura multiculturale. L’insegnamento durante il programma intensivo di 14 mesi è infatti equamente diviso tra i campus della scuola in due importanti centri finanziari globali: Parigi e Londra. Per laurearsi, gli studenti devono anche completare uno stage di sei mesi che può essere svolto ovunque nel mondo.

“Siamo entusiasti di vedere il nostro programma di Master in Finance riconosciuto ancora una volta per la sua qualità eccezionale e il suo impatto. Come più antica business school del mondo, ESCP mantiene la sua posizione di eccellenza grazie alla dedizione incrollabile del nostro corpo docente, staff, studenti e alumni. Questi risultati eccezionali dimostrano l’impegno di ESCP a preparare i nostri studenti a diventare business leader di domani, in tutti i settori”, afferma il Professor Léon Laulusa, Dean & Executive President di ESCP Business School.

“Oltre ai fondamenti della finanza, il programma è progettato per aiutare gli studenti a definire i loro obiettivi di carriera e sviluppare competenze interpersonali chiave. Crediamo che questo approccio abbia contribuito fortemente al fatto che il 100% dei laureati sia impiegato a meno di tre mesi dalla laurea”, aggiunge il Prof. Philippe Thomas. “Le competenze trasversali fanno parte del programma da oltre dieci anni e continuano a essere migliorate ogni anno poiché le consideriamo un elemento essenziale per il successo futuro dei nostri laureati.”

