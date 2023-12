Giachino: “Gli auguri più belli da un operaio del cantiere Tav”

Caro Direttore,

Siccome è pubblico perché è una risposta scritta sulla mia pagina FB Giachino Bartolomeo, Ti allego uno degli auguri più belli e emozionanti di questo 2023.

Vincenzo ha lavorato per anni nel cantiere di Chiomonte poi causa i ritardi del cantiere lato Italia e’ andato a lavorare nel cantiere lato Francia dove chi lavora non viene fatto oggetto di sputi, pietre etc. Un altro gesto che mi ha riempito il cuore mi è capitato in una trattoria della Valle dove al termine del pranzo chiedo il conto e la cameriera mi dice “il conto è stato offerto da un operaio che lavora al cantiere della TAV”.

Mino Giachino

