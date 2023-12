È una Juve Allegriana! Juventus-Roma 1-0

Rabiot

18esima e penultima giornata del girone d’andata di serie A

Da quando il campionato italiano dà alla vittoria i 3 punti,stagione 1994/95

Allegri è l’allenatore che ha vinto più volte per 1-0,ben 76 contro le 75 volte di Ancelotti.

Un dato statistico che fa capire quale è la concretezza della Juve.La

squadra di Allegri chiude il 2023 con un successo prezioso sulla Roma e si riavvicina all’Inter portandosi a -2 dalla capolista nerazzurra.Il primo tempo è stato molto equilibrato.Il giallorosso Cristante colpisce il palo con un gran tiro dalla distanza.La Juve ci prova con Vlahovic e Kostic però è Dybala a sfiorare il gol. A inizio ripresa la gara viene sbloccata da Rabiot,abile ad inserirsi in area giallorossa e concludere a rete l’azione.La squadra di Mourinho prova fino alla fine ad agguantare il pari ma non ci riesce,Lukaku per ben due volte viene fermato dalla difesa bianconera dove ha giganteggiato l’ex granata Bremer. Vincono i bianconeri che non mollano la rincorsa contro l’Inter per poter contrastare i nerazzurri fino all’ultima giornata nella lotta per lo scudetto.

Enzo Grassano

