Salari, Grimaldi (Verdi Sinistra): Stagnazione insopportabile, serve indicizzazione

“Tra il 1991 e il 2022 i salari reali in Italia sono rimasti fermi, con una crescita dell’1% a fronte del 32,5% in media nell’area Ocse. Lo dice il Rapporto Inapp, ma è da tempo che forze politiche e sindacali denunciano una stagnazione insostenibile. Il Governo ha dimostrato totale sordità, quando avremmo bisogno non solo di salario minimo, ma del rinnovo di tutti i contratti scaduti, di una legge sulla rappresentanza e del ritorno a un meccanismo di indicizzazione che adegui i salari al costo della vita” – lo dichiara il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi

