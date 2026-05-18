Torino si fa sfilare da Milano il Centro per la Guida Autonoma?

Sarebbe uno schiaffo in faccia al Futuro

Dopo la assegnazione da parte del Governo del Centro per la IA collegato all’auto e alla mobilità , ho proposto in varie sedi , compresa la Unione degli Industriali , la proposta di lavorare a dare un ruolo importante a Torino attorno alla mobilità del futuro. Nel solito circolo in cui queste cose si discutono , fuori dal Consiglio Comunale o dal Consiglio regionale, il Centro è stato assegnato fisicamente alle OGR mentre avrebbe potuto dare un enorme impulso a cambiare le cose in Barriera di Milano.

Oggi scopro che la più grossa operazione sulla guida autonoma , un mercato che secondo alcuni esperti nel 2035 potrebbe valere 300 miliardi , sarebbe in corso a Milano portato avanti d uno spin-off del Politecnico di Milano , Niulinx, guidata da A2A e CDP Venture capital. Nel capitale entreranno le FS, Pirelli, AFL, MOST centro Nazionale per la Mobilità sostenibile , Fondazione ICO Falck e investitori internazionali.

La mobilità in futuro non diminuirà , sarà diversa e la guida autonoma , Torino con la sua Storia e il suo know how unico può e deve puntare a diventare una delle Capitali della mobilità del futuro . Mentre in Cina è negli Stati Uniti vi sono già delle iniziative concrete in Europa no. Ovviamente questa iniziativa non toglie assolutamente spazio al confronto con Stellantis e altri operatori per i vecchi e nuovi modelli di auto e mezzi pesanti .

Mino GIACHINO UDC

IL TORINESE