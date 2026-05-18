Consiglieri di sinistra: “Protezione per la Flotilla”

L’esercito israeliano, nelle ore corrispondenti alla mattinata italiana di oggi, ha nuovamente abbordato le navi della Global Sumud Flotilla in acque internazionali per fermare la missione di aiuti umanitari diretta alla popolazione di Gaza.

Sono stati fermati anche gli attivisti e le attiviste in missione di terra, e risultano attualmente bloccati a Sirte da ieri.

Esprimiamo la nostra più ferma condanna, come consigliere e consiglieri comunali, a questi atti di violazione totale del diritto internazionale da parte del governo di Israele.

Esortiamo il Ministro degli Esteri Tajani e il Governo italiano tutto ad attivarsi immediatamente per la protezione e il rilascio di tutti gli italiani e le italiane coinvolti nella missione, ad esprimere la contrarietà del nostro paese alle violazioni commesse in acque internazionali e a sostenere l’arrivo di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza attraverso corridoi sicuri.

La situazione della popolazione di Gaza appare sempre più drammatica, allo stremo delle risorse alimentari, mediche, sanitarie ed energetiche, e la missione della Global Sumud Flotilla cerca di rompere l’assedio illegale che il governo israeliano ha imposto sulle coste palestinesi di Gaza solo per portare aiuti umanitari. La solidarietà non è un reato.

Alleghiamo a questo comunicato la lista dei nominativi di attiviste e attivisti della missione di Mare della GSF afferenti al territorio torinese, per cui esprimiamo forte preoccupazione:

Marina Castellano, nata a Torino, residente a Candiolo (TO)

Gabriele Gardini, nato a Torino, residente a Modena

Daniele Gallina, nato a Torino, residente a Bruxelles

Adriano Veneziani, residente a Torino

Risultano inoltre partecipanti alla missione di terra due piemontesi:

Leonarda Alberizia, residente a Albugnano (AT)

Giuseppina Branca, residente Cannero Riviera (VB)

Ludovica Cioria, consigliera comunale PD città di Torino

Abdullahi Ahmed, consigliere comunale Pd città di Torino

Antonio Ledda, consigliere comunale PD città di Torino

Luca Pidello, consigliere comunale PD città di Torino

Claudio Cerrato, consigliere comunale PD città di Torino

Simone Tosto, consigliere comunale PD città di Torino

Sara Diena, consigliera comunale AVS città di Torino

Emanuele Busconi, consigliere comunale AVS città di Torino

Tiziana Ciampolini, consigliera comunale Torino Domani città di Torino

Andrea Russi, consigliere comunale M5S città di Torino

Tea Castiglione, consigliera comunale M5S città di Torino

IL TORINESE