Scanderebech (FI): “Estendere definizione agevolata debiti”

“MISURA ANCORA PARZIALE, IMPORTANTE ESTENDERLA FINO AL 2023”

A seguito dell’approvazione della mozione presentata da Forza Italia sulla definizione agevolata delle entrate comunali, approda oggi in Consiglio comunale la delibera della Giunta con il regolamento attuativo della misura.

Si tratta di un primo intervento in materia di definizione agevolata che, tuttavia, resta ancora parziale rispetto alla proposta del Capogruppo Federica Scanderebech, orientata a un’estensione più ampia della platea dei beneficiari. La possibilità per i cittadini in difficoltà di regolarizzare la propria posizione debitoria attraverso l’azzeramento di sanzioni e interessi e piani di pagamento più sostenibili non risulta infatti sufficientemente estesa per rispondere pienamente alle esigenze emerse. La misura presenta diverse criticità. La “rottamazione quinquies” nazionale, collegata alla Legge di Bilancio del Governo, prevedeva la possibilità di definire in maniera agevolata tutti i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, mentre il regolamento comunale limita tale opportunità ai soli carichi affidati entro il 31 dicembre 2020, scelta giudicata eccessivamente restrittiva rispetto all’impianto originario.

Una limitazione che rischia di escludere proprio i contribuenti in maggiore difficoltà economica, che avrebbero voluto regolarizzare integralmente la propria posizione. Per i carichi successivi al 2020, infatti, il regolamento prevede un meccanismo diverso: l’accesso alla definizione agevolata dei debiti più datati è subordinato al pagamento integrale anche delle posizioni successive, senza sconti su sanzioni e interessi e con la sola possibilità di rateizzazione.

La misura coinvolge circa 250 mila soggetti/contribuenti, per un ammontare complessivo di circa 500 milioni di euro tra imposte, interessi e sanzioni. Un dato che, secondo Forza Italia, conferma come il provvedimento non tenga pienamente conto della fase di difficoltà economica ancora in corso: se già al 31 dicembre 2020 risultavano morosi circa 250 mila soggetti/contribuenti, è evidente che una parte significativa non abbia potuto regolarizzare la propria posizione neppure negli anni successivi.

Non si tratta di agevolare chi potrebbe pagare ma sceglie di non farlo in attesa di futuri condoni. Proprio per questo la misura avrebbe potuto essere collegata all’ISEE, così da concentrare il sostegno su chi si trova realmente in difficoltà economica.

Sono stati presentati emendamenti migliorativi sulla tempistica e sulle modalità di pagamento, con l’auspicio che possano essere accolti per rendere la misura più equa ed efficace.

Forza Italia manterrà alta l’attenzione affinché Soris predisponga rapidamente la modulistica necessaria dopo la pubblicazione della delibera sul sito del Comune, evitando ritardi che potrebbero penalizzare i contribuenti interessati ad aderire.

IL TORINESE