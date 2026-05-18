Scontro tra scooter e auto: ferita una donna

Un tamponamento tra scooter e auto ha provocato il ferimento di una donna, soccorsa sul posto. È successo nella prima mattinata di oggi a Ivrea, davanti all’ex palazzo uffici Olivetti in via Jervis. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter Piaggio avrebbe tamponato una Volkswagen Golf e nell’impatto la donna alla guida del mezzo a due ruote è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure alla ferita e l’hanno poi trasportata all’ospedale della città. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Giunti sul posto, gli agenti della polizia locale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Le operazioni di soccorso e i controlli hanno provocato rallentamenti temporanei alla circolazione.

VI.G

IL TORINESE