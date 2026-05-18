Ragazzo di 22 anni muore sulla A1 forse per un colpo di sonno

Tragico incidente nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada del Sole, all’altezza di Villanova del Sillaro, in territorio lombardo. A perdere la vita è stato Simone Candido, 22 anni, di Alessandria, che viaggiava in direzione Bologna a bordo della sua Bmw.

Secondo una prima ricostruzione della Polstrada, il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo sotto un camion a forte velocità. Nell’impatto sono rimaste coinvolte anche altre sei vetture.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e agenti della Polstrada. Due persone, un uomo di 51 anni e una donna di 48, sono rimaste lievemente ferite ma non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un colpo di sonno.

IL TORINESE