Incidente mortale, vittime due motociclisti

Tragico incidente nel tardo pomeriggio sulla strada regionale 29 a Canale, nel Cuneese. Due motociclisti hanno perso la vita in uno scontro frontale con un’auto che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe invaso la corsia opposta.
Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Feriti in modo non grave i due occupanti dell’auto, trasportati in codice giallo all’ospedale di Verduno.
La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE