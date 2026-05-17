Nuovo social housing a Roletto

A Roletto, alla presenza della Consigliera metropolitana Sonia Cambursano, delegata allo sviluppo economico, attività produttive, turismo e pianificazione strategica, è stata inaugurata la struttura di social housing realizzata con i fondi della Missione 5 del PNRR destinati a interventi sociali e assistenziali. Nella programmazione degli interventi, la Città metropolitana ha coinvolto, oltre a Roletto, i Comuni di Scalenghe e Villafranca Piemonte. Per questo all’inaugurazione hanno partecipato il Vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero e i Sindaci dei Comuni vicini della Val Noce. E’ intervenuto l’assessore regionale Andrea Tronzano.

L’obiettivo condiviso dal Comune, con il supporto dell’Ente di area vasta, era la riqualificazione dell’ex sede comunale, che è stata adattata per ospitare quattro piccoli alloggi destinati a dare rifugio a famiglie in difficoltà. Un altro edificio riqualificato ospita un ambulatorio medico, mentre l’ala del portico è stata riconvertita in uno spazio polifunzionale a disposizione della comunità, che considera l’operazione di recupero e riutilizzo dell’ex Municipio un traguardo molto importante, sia per l’impatto estetico sul centro storico che per il sostegno concreto a persone e famiglie in difficoltà. Il progetto ha consentito l’attivazione di reti sociali e nuovi punti di aggregazione, consentendo al Comune di offrire sostegno concreto alle famiglie disagiate.

Nel suo intervento la Consigliera delegata Sonia Cambursano ha rivendicato la lungimiranza della scelta della Città metropolitana di Torino di dedicare i circa 230 milioni di fondi PNRR che aveva il compito di gestire alle esigenze dei Comuni del territorio che disponessero di progetti cantierabili per promuovere la coesione sociale. Una scelta che è stata naturale per gli amministratori metropolitani, essendo a loro volta impegnati nelle amministrazioni locali di un territorio che comprende 312 Comuni, per il 50% montani e nell’80 % dei casi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. ”Abbiamo chiesto ai territori quali fossero le loro priorità e quali progetti fossero realizzabili in tempi ristretti. – ha ricordato la Consigliera Cambursano – Gli amministratori locali hanno risposto con grande maturità e hanno dato prova della capacità di affrontare sfide come l’emergenza abitativa e la fragilità sociale, al pari delle grandi aree urbane. Le piccole comunità hanno il vantaggio di potersene occupare direttamente, creando strutture indispensabili per le realtà che affrontano quelle fragilità e quelle emergenze”. “Li abbiamo visti sulla carta questi progetti ed ora è una grande soddisfazione vederli realizzati grazie alla regia della Città metropolitana, resa possibile dalle competenze e professionalità su cui può contare il nostro Ente” ha concluso Cambursano.

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