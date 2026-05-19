Smantellato “market della droga” in Barriera

La Polizia di Stato ha arrestato nei giorni scorsi, nel quartiere Barriera Milano di Torino, un quarantatreenne italiano per detenzione di sostanza stupefacente.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile a seguito di una mirata attività info-investigativa. I poliziotti, dopo aver monitorato un sospetto e continuo viavai di persone presso un’abitazione di proprietà di un cittadino italiano sita nei pressi dei giardini Montanaro, hanno deciso di procedere a un controllo.

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio “market” della droga, caratterizzato da una varietà di sostanze particolarmente ampia. Nello specifico, sono stati sequestrati oltre 1,2 kg di hashish suddivisi in panetti, circa 2 kg di marijuana, 20 pastiglie e una dose in polvere di MDMA, LSD in formato liquido e in francobolli, 10 pastiglie contenenti un principio attivo dagli effetti allucinogeni e psichedelici (fenetilamina), una dose di buprenorfina (oppiaceo), nonché 275 grammi di funghi allucinogeni e circa mezzo chilo di altre sostanze vegetali, presumibilmente stupefacenti.

Inoltre, sono stati sequestrati 10.000 euro, ritenuti provento dell’attività illecita, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Al termine delle attività, l’uomo, cittadino italiano di 43 anni, è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.

IL TORINESE