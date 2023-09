Giachino: Il Corridoio Mediterraneo di fatto oggi passa sopra le Alpi

Interpellato dai giornalisti presenti al Convegno di Uniontrasporti e Mercitalia sui fabbisogni logistici del nostro Paese, l’ex Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ,attuale Presidente di SAIMARE spa , che ha raccolto le preoccupazioni degli operatori logistici di Orbassano e Novara, ha espresso la sua preoccupazione per il momento difficile per l’attraversamento delle Alpi di un Paese che ha il 3/4 delle sue esportazioni verso l’Europa.

Le Alpi sono oggi la vera priorità per la economia italiana perché stanno influendo oggi sulla competitività del nostro sistema import-export sempre più vitale per la nostra economia. Senza il saldo positivo tra export e import il PIL italiano negli ultimi dieci anni sarebbe andato in negativo. Il mercato globale a partire da quello europeo rappresenta per il nostro Paese un motore di crescita fondamentale se teniamo conto che oltre il 50% della nostra produzione manifatturiera viene esportato .