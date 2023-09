Festa Pd, Grassano: “La 3 c’è!”

La 3 c’è!

In un momento di grande disaffezione politica nazionale e di riflesso anche a Torino(una grande percentuale di persone rifiuta di recarsi alle urne),la festa dell’Unità,con protagonista il Partito Democratico torinese,registra una controtendenza che lascia ben sperare per il presente ed anche l’immediato futuro:un gran numero di persone si reca ad assistere ai dibattiti politici del Partito Democratico.

Protagonisti assoluti i volontari,gli iscritti,gli eletti ed i tanti curiosi che si aggirano presso le aree della festa per capire e carpire il segreto di questa sentita partecipazione.

Grande successo ha avuto la cena organizzata,nella serata dell’11 settembre,organizzata dalla Segreteria del circolo PD 3 Carpanini magistralmente guidato dal Segretario Antonio Caprì con la partecipazione di ben 67 persone,tra cui le consigliere ed i consiglieri circoscrizionali, sapientemente guidati dalla Presidente Francesca Troise.

La Circoscrizione 3 ed il circolo PD Carpanini,da tanti anni, sono un grande laboratorio politico osservato con attenzione dal resto del PD torinese e metropolitano.Gl’ingredienti di questo bel connubio sono tanti ma giova ricordare, soprattutto,la collaborazione fattiva sulle tematiche più importanti che riguardano i quartieri San Paolo,Cenisia,Pozzo Strada,Cit Turin e Borgata Lesna.

Sicurezza,trasporti,pulizia delle strade,verde pubblico,volontariato…nulla viene trascurato anche se mancano, più del dovuto,le risorse dovute ai tagli governativi e regionali ahinoi sempre più frequenti.La segreteria del circolo PD3 Carpanini collabora fattivamente con la Circoscrizione 3 per risolvere il più velocemente possibile le varie problematiche segnalate dai cittadini riguardo ai vari disagi che si presentano quotidianamente.

Fare squadra e fronte comune:questo è il segreto del successo!

Enzo Grassano

IL TORINESE