Politica, disciplina e onore

Caro direttore,

siamo un gruppo di amici sostenitori del Movimento 5 Stelle. Ecco le nostre considerazioni sul mare di malaffare che sta emergendo da ogni parte. Dopo avere ascoltato tanti dibattiti ci siamo resi conto che forse la Risposta si poteva trovare nel posto più ovvio: la Costituzione all’ articolo 54.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una serie impressionante di vicende che hanno

coinvolto personaggi politici di peso. Ogni giorno ci porta nuove e sempre più inquietanti

notizie.

Noi 5 Stelle continuiamo inutilmente a condannare questa marea di malaffare che si allarga

a macchia d’olio da nord a sud, da est ad ovest, chiedendo che i personaggi coinvolti

abbiano il pudore di fare un passo indietro e per questo veniamo accusati di essere

giustizialisti, come se chiedere che sia fatta giustizia fosse una colpa.

Noi non siamo giustizialisti, perché abbiamo ben presente la differenza tra giustizia ed

operare con disciplina ed onore.

Giustizia è l’ordine virtuoso dei rapporti umani secondo la legge. L’ ordine giudiziario deve

garantire il rispetto della legge e punire i comportamenti devianti.

Diverso è operare secondo disciplina ed onore, affermazione forse un po’ vintage, ma

richiamata con fermezza dall’ articolo 54 della Costituzione:

“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la

Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed

onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”

Quindi, se a tutti i cittadini è imposto di agire secondo le leggi, a chi ricopre cariche

pubbliche è imposto qualcosa in più e cioè operare con disciplina ed onore. La giustizia deve

occuparsi di verificare e, se necessario, punire atti che violino le leggi, diverso è il discorso di

operare con disciplina ed onore, qui siamo nel campo della morale e non vi sono leggi ma

solo la coscienza.

Purtroppo in Italia tra lungaggini, prescrizione, amnistie, ben mirate derubricazioni spesso la

giustizia troppo spesso non completa il suo iter. Diversa è la condanna morale: ricevere doni

costosi, avere gratis vacanze prestigiose, incassare centinaia di migliaia di euro di contributi

da chi ha ottenuto importanti appalti pubblici, trafficare più o meno pulitamente per garantirsi

pacchetti di voti etc è compatibile con quello che chiede la Costituzione e cioè di adempiere

al proprio dovere con disciplina ed onore?

In conclusione i 5 Stelle più che di giustizialismo dovrebbero essere accusati di moralismo.

Ma come dovrebbero essere chiamati tutti quei garantisti che, dimenticando la Costituzione,

guardano solo al rispetto delle leggi, fregandosene dell’ onore?

Ci auguriamo che ora non venga in mente a qualcuno di modificare l’articolo 54 cancellando il

secondo paragrafo perché un po’ vintage e troppo parruccone.

Catalano Giovanni

Destefano Ines

Iatrino Salvatore

Mascellani Ettore

Milani Renzo

Poliseno Michele

Tedesco Olga

IL TORINESE