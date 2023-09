Confartigianato: Bene stop blocco Euro 5, non si perda tempo

“Dopo il gran caos dell’anticipo del blocco degli Euro 5 diesel e a

seguito delle nostre proteste e degli automobilisti e degli artigiani

interessati, impossibilitati ad investire sull’acquisto di nuovo mezzo,

apprezziamo il rinvio del provvedimento deciso dal Governo Meloni, slittato

al 1° ottobre 2024. Una decisione importante per gli artigiani, perché

garantisce una boccata di ossigeno ma che ci richiama ad una situazione che

va affrontata. La deplorevole inquisizione clorofilliana è sempre in

agguato. Chiediamo interventi strutturali sulle altre fonti di inquinamento

ambientale anziché giocare di rimessa rincorrendo l’emergenza con

provvedimenti spot che limitano la mobilità dei cittadini e danneggiano le

imprese. Bisogna prima creare una condizione di benessere e sostenibilità

economica diffusa e solo dopo, semmai, pensare a provvedimenti per

contenere l’inquinamento. Altrimenti saremo tutti forzatamente green perché

semplicemente non ci si potrà più guadagnare da vivere. Quindi non si perda

tempo e si sfruttino al meglio i mesi che abbiamo di fronte”.

GIORGIO FELICI (PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO PIEMONTE

