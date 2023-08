Ruffino, Susan John vittima dell’indifferenza di Stato

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino (Azione):

L’indifferenza di Stato è peggio della “ragion di Stato”. Susan John, una donna nigeriana di 42 anni, è morta nel carcere Lorusso e Cutugno a Torino dopo che per tre settimane ha rifiutato cibo e acqua. Chi doveva occuparsi di lei e non lo ha fatto? Sembra che non fosse in sciopero della fame, ma era stata trasferita nel settore riservato a detenuti con problemi psichiatrici. A maggior ragione ricorrevano le circostanze per una tempestiva richiesta di ricovero da parte di chi ne ha il potere. Non si conosce la catena delle possibili omissioni, ma il ministro Nordio farà bene a mandare ispettori in quel carcere. Se la civiltà di un Paese si misura dal livello di umanità con cui tratta i detenuti, oggi è sceso il buio sull’Italia.

