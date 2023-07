Il Centro che ritorna

Insomma, il bipolarismo selvaggio o gli opposti estremismi o l’endemica radicalizzazione della

lotta politica non durano a lungo. Certo, per un arco di tempo anche queste derive possono

risultare vincenti e addirittura permanentiì ma è indubbio che, soprattutto in un paese come

l’Italia, non possono consolidarsi come la regola per eccellenza che disciplina il nostro sistema

politico. E questo per la semplice ragione che nel nostro paese, dal secondo dopoguerra in poi, si

è sempre governato “dal centro” e “al centro”. E la conferma, da ultimo, arriva anche dal

comportamento politico concreto dell’attuale Premier, Giorgia Meloni, che appena è arrivata a

palazzo Chigi si è immediatamente caratterizzata come un leader che governa attraverso le

tradizionali categorie che sono riconducibili alla “politica di centro”.

Ora, però, resta un nodo politico di fondo da sciogliere. E cioè, come può essere possibile che

partiti e movimenti che storicamente e culturalmente sono esterni ed estranei a tutto ciò che è

riconducibile alla “politica di centro” si fanno paladini esclusivi ed interpreti centrali di questa

prassi politica? Possono, cioè, un leader o un partito che fanno della radicalizzazione politica la

loro ragion d’essere e, soprattutto, che individuano nell’avversario politico un nemico implacabile

da delegittimare prima sotto il profilo morale e poi da distruggere sotto il versante politico essere

credibili? Perchè, per limitarsi a due soli esempi concreti, come possono l’attuale segretaria del

Pd Elly Schlein da un lato e Matteo Salvini dall’altro ergersi ad interpreti esclusivi e credibili di una

“politica di centro” nel nostro paese? Un’operazione semplicemente impossibile perchè innaturale

a livello politico, culturale, programmatico e forse anche sotto il versante etico.

Ecco perchè, se gli equilibri politici, soprattutto in vista dell’ormai prossima consultazione

europea, dovessero cambiare a detrimento di chi coltiva alacremente il prosieguo della

radicalizzazione della lotta politica, tocca a tutti coloro che si riconoscono in una cultura di centro

fare un passo in avanti. Non in modo isolato o puramente volontaristico. Ma, al contrario,

attraverso un processo politico e culturale finalizzato ad una profonda condivisione tra tutti coloro

che respingono pregiudizialmente la pericolosa e nefasta tesi degli “opposti estremismi”. È di

tutta evidenza che tocca a quei partiti e a quelle culture politiche che fanno della “politica di

centro” la stella polare della propria presenza politica giocare un ruolo protagonistico. Al di là di

ridicoli personalismi e rivalità da cortile. Certo, sarà necessario individuare un leader unificante e

aggregante di tutte queste forze e movimenti che oggi, purtroppo, sono ancora dispersi e che

continuano ad essere subalterni e gregari rispetto a partiti che coltivano un altro progetto politico

e un’altra prospettiva di governo. Ed è altresì evidente che sarà compito di quelle culture che

storicamente si sono caratterizzate per aver predicato e praticato una cultura e una politica di

centro, giocare ancora una volta in prima linea. Seppur con l’apporto di altri filoni ideali e altre

sensibilità culturali che non si rassegnano a fare i chierichetti della Schlein da un lato o i burattini

di Salvini dall’altro. E la cultura cattolico popolare e cattolico sociale, al riguardo, può rivestire una

importanza decisiva come lo è stata per tutta la prima repubblica e in alcuni sprazzi, purtroppo

brevi e circoscritti, della fase politica che è seguita.

In ultimo, ma non per ordine di importanza, si tratta di un progetto che deve partire dalle forze

politiche in campo e dai leader che interpretano questa potenziale prospettiva. E cioè, per fare

alcuni esempi, da Matteo Renzi ai Popolari, dal civismo presente nelle amministrazioni comunali

alla rete di gruppi e movimenti che rifiutano la divisione secca e inappellabile della politica in due

faide contrapposte e in tutti coloro che non si sono più recati alle urne perchè nauseati da un

conflitto che è solo di potere e che non risponde più alle domande, alle esigenze e alle istanze di

crescenti segmenti sociali, culturali e politici del nostro paese.

Giorgio Merlo

IL TORINESE