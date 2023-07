Il Questore sospende bar per 15 giorni

Il Questore di Torino ha sospeso per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la licenza di un bar sito in Corso Benedetto Brin.

A seguito di ripetuti controlli, protrattisi per diversi mesi, dei poliziotti del Comm.to di P.S. Madonna di Campagna, delle Volanti dell’UPGSP e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, il bar è risultato luogo di ritrovo di soggetti gravati da pregiudizi di polizia e giudiziari, soprattutto per reati contro la persona, contro il patrimonio, la Pubblica amministrazione, e/o riconducibili allo smercio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo, nel mese di maggio, un avventore, inizialmente seduto ai tavolini, alla vista degli operatori tenta di allontanarsi verso il bagno del locale, ma viene tempestivamente bloccato e trovato in possesso di oltre 56 grammi di hashish. Mentre nel corso di un altro controllo, gli agenti della Polizia Locale sanzionano il titolare a seguito del riscontro di diversi illeciti amministrativi, tra i quali carenze igienico sanitarie, occupazione abusiva della sede stradale e mancanza di adeguata cartellonistica inerente il divieto di fumo.

Già nel 2016 e nel 2018 il medesimo bar è stato oggetto di provvedimento questorile di sospensione della licenza, infatti, a seguito di ripetuti controlli, era stata rinvenuta sostanza stupefacente e appurata la stabile presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia e giudiziari in materia di sostanza stupefacente.

Ritenuto che l’esercizio in questione costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza di tutti i consociati con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico, il Questore di Torino, attraverso la locale Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del bar che rimarrà chiuso per 15 giorni a decorrere dal 21 Luglio 2023.

