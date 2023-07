Semplificazione urbanistica, sì alle modifiche

DAL CONSIGLI OREGIONALE – Il testo del Ddl 267 sull’urbanistica, presentato dalla Giunta regionale per modificare la legge del 2022 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”, è stato licenziato dalla seconda Commissione, presieduta da Mauro Fava. Il testo precedente è stato infatti impugnato dal governo per presunte incostituzionalità.

Relatori del provvedimento di modifica sono stati nominati Valter Marin (Lega) per la maggioranza e Maurizio Marello (Pd) e Francesca Frediani (M4o – Up) per l’opposizione.

Il testo presentato dal vicepresidente di Giunta Fabio Carosso e approvato oggi dalla Commissione recepisce i rilievi fatte negli ultimi mesi dai diversi Ministeri interessati.

Gli ultimi sette articoli della legge 7/2022, che non sono stati modificati, saranno invece oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale nei prossimi mesi (probabilmente a settembre o ottobre 2023). La sentenza della Corte stabilirà quindi in maniera definitiva se le competenze sui singoli argomenti trattati dalla legge urbanistica regionale siano della Regione o del Governo.

Al termine della votazione sono intervenuti i consiglieri Alberto Preioni (Lega) e Davide Nicco (FdI) per esprimere soddisfazione per una “ottima riforma urbanistica che va nell’ottica della semplificazione e dello sviluppo urbanistico. Le norme saranno significative soprattutto per il settore edilizio, senza aumentare la cementificazione del territorio perché si tratta di migliorare strutture già esistenti”.

In mattinata si è riunita anche la Commissione Bilancio, presieduta da Sarah Disabato, che ha dato parere positivo alla norma finanziaria del provvedimento

