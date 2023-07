Calciomercato: Bellanova al Toro!

Oggi 1 luglio è cominciato ufficialmente il calciomercato che durerà fino al 31 agosto.

il Torino ha centrato il primo acquisto in entrata nella serata di ieri.Raoul Bellanova,classe 2000 nazionale Under 21 ha firmato un contratto della durata di 4 anni, con opzione per un’altra stagione:arriva a titolo definitivo dal Cagliari per circa 8 milioni di euro. Il club granata è stato scelto nell’inserirsi nella trattativa dopo aver compreso che l’Inter, squadra nella quale il nazionale Under 21 aveva giocato nell’ultima stagione, non sarebbe riuscita ad accordarsi con il Cagliari per l’acquisto del forte terzino.

Prosegue la linea giovane del Toro ed il rinnovamento totale sulle fasce.

Enzo Grassano

IL TORINESE