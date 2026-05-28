Marco Bardesono, la passione del giornalismo dalla cronaca nera all’era dell’intelligenza artificiale

RITRATTI TORINESI



Quando e com’è nata la sua passione per il giornalismo?

La mia passione per il giornalismo nacque in parrocchia, in un piccolo paese in provincia di Torino, Agliè, quando mi misi a scrivere per il bollettino parrocchiale locale durante gli ultimi due anni del liceo. All’epoca non esisteva “Estate Ragazzi”, quindi scrivevo i resoconti delle gite che venivano organizzate e di altre attività parrocchiali. Successivamente mi iscrissi all’università e partecipai alla fondazione e alla diffusione di un giornalino universitario che si chiamava “L’Asterisco”: i temi che venivano affrontati in questo giornale erano più che altro di carattere politico; quelli erano anni intensi, gli Anni di Piombo, e scrivere su un giornale centrista, di ispirazione cristiana era, da un certo punto di vista, anche pericoloso, poteva creare dei problemi. Nonostante questo, con alcuni colleghi universitari, ci impegnammo a portare avanti il progetto, diffondendo questo foglio (ancora prodotto con il ciclostile) nelle facoltà umanistiche dell’Università di Torino. La passione vera, quella che mi portò seriamente sulla strada del giornalismo, nacque proprio con L’Asterisco, giornale che oggi non esiste più e che, negli ultimi tempi, venne trasformato in una sorta di foglio di servizio per gli studenti, in cui si davano informazioni riguardanti piani di studio, biblioteche in cui andare a studiare, problematiche degli studenti fuori sede…



Come è proseguito il suo percorso?

Proprio in quel periodo conobbi una persona che lavorava in Rai e che cercava studenti che alla radio potessero coprire dei turni da programmista/regista in determinati periodi dell’anno, in modo particolare d’estate, nel mese di agosto, e durante le feste comandate, tra Natale e Capodanno e nel periodo pasquale. Insomma, contratti brevissimi, ma si riusciva comunque a lavorare per la messa in onda di determinati programmi già fatti precedentemente. Accettai questa mansione e lavorai in radio, in particolare per Radiodue, per un paio d’anni. In seguito, alla fine degli studi, partecipai a una selezione nazionale per frequentare alcuni stage a Roma, sempre per Radiodue, in particolare per la trasmissione Radiodue 3131, condotta dal grande Corrado Guerzoni. Venni preso e lavorai circa tre anni a Roma. Fu un periodo molto formativo perché ebbi anche modo di entrare in contatto con Corrado Guerzoni, gigante del giornalismo radiofonico e con un’esperienza politica e di comunicazione che, all’epoca, non aveva pari, tant’è vero che, prima di diventare il direttore di Radiodue, Corrado Guerzoni fu per molto tempo il portavoce di Aldo Moro. Tornato a Torino in pianta stabile, feci un’esperienza televisiva nella televisione locale, in modo particolare nel Canavese, di cui però non conservo ricordi memorabili. Si trattò di un’esperienza che sicuramente mi ha arricchito, anche dal punto di vista tecnico e non solo giornalistico, ma ho comunque continuato le mie collaborazioni giornalistiche con la carta stampata. Subito dopo approdai alla Voce di Chivasso, nata dalle ceneri del Risveglio di Chivasso, un giornale che all’inizio si occupava esclusivamente di Chivasso e del Chivassese e che in seguito, nel corso degli anni, ha saputo ampliare il bacino di distribuzione arrivando a coprire tutto il Canavese, e in anni successivi, infatti, si è trasformato ne La Voce del Canavese.

Lei è stato anche direttore di quella testata. Volevo chiederle se oggi, in qualità di vicedirettore di Torino Cronaca, riscontra delle differenze con il ruolo di direttore che ha ricoperto in passato per La Voce di Chivasso e La Voce del Canavese.

Si tratta di due ruoli e strutture differenti: un conto sono le funzioni che si hanno come direttore responsabile di una testata locale della provincia e un altro i ruoli, i compiti e le mansioni che si hanno in un giornale come Torino Cronaca, che non può considerarsi in sé un semplice giornale locale, perché nasce al di fuori della tradizione dei giornali locali e si pone come la seconda voce di una grande città. Certamente il bacino di distribuzione è locale, però la mentalità che bisogna avere in un giornale come Torino Cronaca è diversa da quella di un giornale locale come La Voce del Canavese, in cui ciò che conta maggiormente è diventare punto di riferimento per la comunità in questione, che comunque rappresenta un bel modo per l’informazione di entrare in contatto diretto con i cittadini.

Il ruolo di cronista è riuscito a mantenerlo anche a Torino Cronaca o si è occupato esclusivamente della vicedirezione?



Fui chiamato da Beppe Fossati, originario delle terre del Canavese, fondatore di Torino Cronaca, che inizialmente mi propose di occuparmi di cronaca nera, un’esperienza durata più di vent’anni, esaltante e faticosa perché si trattava di confrontarsi con una città come Torino su questioni che riguardano la sicurezza, l’emarginazione e le emergenze. Il ruolo del cronista è stato, e continua a essere, un ruolo “mobile”, la cui bravura non si misura tanto dal consenso che si ottiene su internet per numero di visualizzazioni dei propri articoli quanto per il numero di suole delle scarpe che si consumano. Ora mi occupo della vicedirezione, anche perché non sono più un ragazzino, e fare il giornalista di cronaca nera significa faticare molto anche fisicamente, seguire le dimostrazioni in mezzo ai gas lacrimogeni, prendersi qualche pietrata e correre da un capo all’altro della città per seguire molteplici eventi. Insomma, è un ruolo che normalmente, nelle redazioni, viene affidato ai giornalisti giovani.

Quanto è cambiato il ruolo del giornalista oggi? Quali le differenze da quando ha iniziato la sua carriera?

Le differenze ci sono e penso che non vi siano dubbi a riguardo. Oggi il punto è come porsi di fronte all’utilizzo dei social e all’intelligenza artificiale, che ha cambiato le dinamiche di molti settori professionali, non solo quelle del giornalismo. Se il giornalista riesce a governare l’intelligenza artificiale, utilizzandola in quanto strumento d’aiuto e non di sostituzione al suo ruolo per scrivere gli articoli o trovare le notizie, allora è possibile mantenere il senso di praticare l’attività giornalistica. Io non sono contrario all’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei giornalisti, a patto che siano in grado di governarla e di non farsi governare. Il lettore si accorge se un articolo è fatto con il cuore e se possiede il DNA caratteristico di chi lo scrive.

Mara Martellotta

IL TORINESE