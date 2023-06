Lega, una lunga storia da Gipo ai giorni nostri

Riceviamo e pubblichiamo un intervento dedicato al Congresso regionale della Lega svoltosi ieri

Ricordare chi eravamo per affrontare le battaglie di oggi e per un futuro migliore è stato il fulcro di questo congresso che si è concluso con la riconferma di Riccardo Molinari alla guida della Lega in Piemonte.Non solo idee, ma sentimenti nonostante siano passati tanti anni, un’idea, un obbiettivo, un sogno che ci permette di essere diversi perché veri ed animati da una forza interiore.



In questi anni ho visto tante persone andare e venire, ma solo quelli che hanno interpretato lo scopo della Lega, quello che ha animato Gipo a lasciare una carriera di successo per difendere la sua patria cita, la sua terra.

Un plauso a Riccardo, perché nonostante la sua giovane età fin dagli inizi ,ha dimostrato maturità e determinazione, continuando la ricerca continua e la lotta per mantenere un equilibrio nel rispetto del cambiamento dei tempi, lavorando sempre solo a favore dei nostri territori a discapito della sua stessa giovinezza con un impegno totale e costante.

È lui il solo in grado di portare avanti il testimone di Gipo.

E oggi, alla presenza del Segretario Federale Matteo Salvini, alcuni colleghi parlamentari Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Andrea Crippa e i delegati di ogni provincia del Piemonte è stato riconfermato per acclamazione alla guida del partito, con l’arduo compito di seguire di guidare il multiplo appuntamento elettorale della primavera 2024, sicuramente regionali ed europee,molti comuni e speriamo l’elezione dei consigli provinciali.

GABRIELLA DAGHERO

IL TORINESE