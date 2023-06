Piazza Vittorio gremita e musiche da film per i fuochi di San Giovanni 

Oltre 50mila persone si sono date appuntamento ieri sera in piazza Vittorio per lo spettacolo pirotecnico che ha chiuso i festeggiamenti per il Santo Patrono.

Una pioggia di luci ha colorato il cielo per circa mezz’ora accompagnata dalle colonne sonore dei film più famosi, da C’era una Volta il West all’Ultimo dei Moicani, passando per le note di Batman e Alice nel Paese delle Meraviglie.

“San Giovanni è andato molto bene – ha detto il Sindaco Stefano Lo Russo, in piazza per assistere allo spettacolo insieme a tutti i componenti della giunta-, tutte le iniziative della Città hanno avuto successo e sono state bene accolte dalle torinesi e dai torinesi e anche dai tanti turisti che stanno affollando Torino. Concludiamo con lo spettacolo pirotecnico, una tradizione che abbiamo voluto fortemente ripristinare che crediamo davvero sia nel cuore della città. L’augurio è che sia davvero un grande anno di rilancio e di ripartenza per Torino”









IL TORINESE