Metropolitana di Torino, servizio garantito per tutta l’estate

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANIFICATI NEI GIORNI DI MINORE AFFLUENZA
- Lavori concentrati nelle sole mattinate di sei domeniche e l’intera giornata del 9 agosto
- Attivo un servizio di bus sostitutivi (linea M1S)
La metropolitana di Torino garantirà il regolare servizio per tutta l’estate, compreso il mese di agosto. Per proseguire i necessari interventi di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico, riducendo al minimo l’impatto sui passeggeri, GTT in accordo con la Città, ha infatti definito un calendario di chiusure programmate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie in cui la richiesta di trasporto è tradizionalmente più bassa.
Gli interventi – che riguarderanno il rinnovo dei server centrali, l’aggiornamento degli apparati della rete di comunicazione e la manutenzione della via di corsa – si svolgeranno secondo una programmazione già stabilita, che concentra i lavori nelle sole mattinate di alcune domeniche estive, con un’unica giornata di chiusura totale domenica 9 agosto. Nelle tratte e negli orari di volta in volta interessati dai lavori la continuità del viaggio sarà garantita dai bus sostitutivi della linea M1S.
GTT invita l’utenza a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche e a consultare gli avvisi in tempo reale sui canali ufficiali.
Di seguito il dettaglio del calendario dei lavori e delle relative tratte gestite con bus sostitutivi.
Calendario delle modifiche al servizio (domeniche)
I treni della metropolitana seguiranno una programmazione ridotta nelle fasce orarie indicate; il resto della linea funzionerà regolarmente.
- 14 giugno (ore 7.00 – 12.00) e 28 giugno (ore 7.00 – 12.00): servizio metro attivo solo tra Porta Nuova e Bengasi. Nella tratta Fermi – Porta Nuova il servizio sarà garantito da bus sostitutivo
- 12 luglio (ore 7.00 – 12.00) e 19 luglio (ore 7.00 – 12.00): servizio metro attivo solo tra Fermi e Bernini. Nella tratta Bernini – Bengasi il servizio sarà garantito da bus sostitutivo
- 2 agosto (ore 7.00 – 12.00): Servizio metro attivo solo tra Bernini e Bengasi. Nella tratta Fermi – Bernini il servizio sarà garantito da bus sostitutivo
- 9 agosto (intera giornata): Il servizio passeggeri della metropolitana sarà completamente sospeso sull’intera tratta Fermi – Bengasi. Il servizio sarà interamente garantito da bus sostitutivi
In caso di conclusione anticipata dei lavori nelle singole giornate, il servizio della metropolitana verrà ripristinato immediatamente e comunicato in tempo reale sui canali ufficiali GTT.
Prima giornata di lavori – Domenica 14 giugno (ore 7.00 – 12.00)
Dettaglio del percorso e delle fermate della linea bus M1S per la tratta Fermi – Porta Nuova
PERCORSI
- Direzione Porta Nuova FS (Torino): dal capolinea di Collegno (fermata n. 3709 – “Fermi Cap.”) prosegue per via De Amicis, via Richard Oriente, via Vittorio Sassi, corso Fratelli Cervi, via De Amicis, via Magenta, corso Francia, corso Francia (Torino), piazza Massaua, corso Francia, piazza Rivoli, corso Francia, piazza Bernini, corso Francia, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano, ponte Europa, corso Inghilterra, corso Vittorio Emanuele II, largo Vittorio Emanuele II, corso Vittorio Emanuele II (Porta Nuova FS).
- Direzione Fermi (Collegno): da corso Vittorio Emanuele II (Porta Nuova FS) prosegue per corso Vinzaglio, corso Matteotti, corso Bolzano, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Francia, piazza Bernini, corso Francia, piazza Rivoli, corso Francia, piazza Massaua, corso Francia (Collegno), via De Amicis dove, dopo la fermata n. 844 – “Fermi”, effettua capolinea presso la banchina della carreggiata centrale (di fronte al capolinea della linea CP1) alla fermata n. 3709 – “Fermi Cap”.
FERMATE LINEA BUS SOSTITUTIVA M1S
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Direzione PORTA NUOVA
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Direzione VIA DE AMICIS (Fermi)
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3709 – FERMI CAP.
2699 – FERMI SUD
851 – PARADISO
965 – MARCHE
2654 – MASSAUA OVEST
12 – POZZO STRADA
959 – MONTE GRAPPA
13 – RIVOLI
955 – RACCONIGI
17 – BERNINI OVEST
1072 – PRINCIPI D’ACAJA
1298 – XVIII DICEMBRE
1300 – PORTA SUSA
561 – VINZAGLIO
35 – RE UMBERTO
39 – PORTA NUOVA
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40 – PORTA NUOVA
36 – RE UMBERTO
32 – VITTORIO EMANUELE II
3576 – PORTA SUSA SUD
1411 – XVIII DICEMBRE
1082 – PRINCIPI D’ACAJA
18 – BERNINI EST
954 – RACCONIGI
956 – RIVOLI
958 – MONTE GRAPPA
960 – POZZO STRADA