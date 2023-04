Preso a martellate nel cortile a Torino, uomo in fin di vita

Un uomo di 72 anni è stato trovato oggi in fin di vita. E’ stato preso a martellate nel cortile della sua abitazione, in corso Bramante 62 a Torino. La Squadra mobile di Torino è intervenuta chiamando il soccorso sanitario del 118, che ha trasportato l’anziano in gravissime condizioni all’ospedale Cto. Nel sopralluogo gli agenti di polizia hanno trovato un martello, l’arma del delitto.

IL TORINESE