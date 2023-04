Merlo. Regionali Piemonte, il Centro dev’essere unito

Decisivo il ruolo dei Popolari.

“Le prossime elezioni regionali piemontesi sono anche un test politico importante per misurare il

peso dei vari partiti e i relativi progetti politici. Al riguardo, il tanto decantato Centro non può non

presentarsi unito e compatto alle elezioni. Ma lo può fare, appunto, solo unitariamente. E cioè, al

di là e al di fuori delle beghe che hanno investito i vertici nazionali dell’ormai ex ‘terzo polo’.

È del tutto naturale, del resto – e in vista di costruire alleanze in chiave rigorosamente anti

populista – che tutte le forze e i movimenti con un profilo centrista e democratico debbono

presentarsi sotto uno stesso tetto politico con un progetto di governo sul futuro e la prospettiva

del territorio piemontese.

Solo attraverso questo percorso politico sarà possibile ridare linfa e fiato al Centro e ad una vera e

propria ‘politica di Centro’ anche in Piemonte. E dove il ruolo e la presenza politica dei cattolici

democratici e popolari sia visibile e determinante”.

Giorgio Merlo, Dirigente nazionale Popolari.

IL TORINESE