Ippodromo al trotto con sette corse

La stagione dei Gran Premi per il momento va in archivio, con un bilancio comunque eccellente per l’ippodromo di Vinovo, ma 23 aprile le porte dell’impianto saranno di nuovo aperte per il trotto, con sette corse in programma, e per il pubblico. In più, facendo riposare i pony che ci hanno fatto compagnia nelle ultime settimane, toccherà a tre deliziosi asinelli essere le stare nel parterre. Sono Jole, Stella e Shalon, in compagnia dello staff che li cura tutti i giorni a “L’Asino Maestro”, Associazione di promozione sociale a tutela e valorizzazione di questo animale che ha sede ad Aramengo, nell’astigiano. E così per tutti i bambini sarà possibile conoscerli meglio, ma anche fare il battesimo della sella con loro.

La corsa più ricca della giornata è invece il Premio Rivoli, un doppio km per anziani disposti su due nastri. Davanti scatteranno Victor Trio con Cosimo Cangelosi e Visa Di Casei, insieme da Elvis Vessichelli. Di rincorsa invece Chanel Dei Veltri che torna in Italia dopo la parentesi francese con Santino Mollo (fresco vincitore del GP Città di Torino maschi) e l’allieva di Andrea Guzzinati, Crystal Ross. L’altra corsa di spicco sarà dedicata ai 3 anni impegnati sul miglio nel Premio Caselle. Pronostico per Encantador Laksmy con Pietro Gubellini braccato da Evergreen Bar a Elisabeth Bar a Esteban Bar mentre Eagle Prav potrebbe essere la sorpresa. Tornano come sempre i gentlemen nel Premio Pianezza sul doppio km. Anche qui pronostico incerto ma dal mazzo peschiamo Celentano Dei Rum con il suo proprietario Stefano Manzato, Bonheur Joyeuse con Vittorio Bosia e Ines Du Beryl insieme a Michele Bechi

Come sempre ingresso gratuito e inizio corse attorno alle 15. Chi volesse, potrà pranzare presso il Ristorante “La Scuderia” con affaccio sulla pista, prenotando al numero 345 7787032.

IL TORINESE