Preioni (Lega): “Con la Lega conti in ordine, tanti interventi per il Piemonte”

Nelle dichiarazioni finali di voto, il leghista Alberto Preioni ha spiegato il sì convinto del gruppo Lega Salvini Piemonte al bilancio di previsione 2023-25 e presentato la mozione che porterà all’azzeramento del bollo per le auto a metano, Gpl e ibride in Piemonte.

“La Lega non fa marcia indietro ma si mette in corsia di sorpasso, come è nella sua storia lunga 36 anni – assicura Preioni -, e con questa mozione annuncia l’esenzione o la riduzione in assestamento di bilancio del bollo per le auto a metano, Gpl e ibride. Noi le tasse le riduciamo, specialmente quando questo può fare anche bene al nostro ambiente. Le opposizioni, scegliendo di non votare dando presenza, si confermano invece il partito delle tasse E tra qualche settimana questo assestamento potrà essere fatto grazie alle risorse garantite dalla legge sul grande idroelettrico, decine e decine milioni di euro in più resi disponibili da un successo targato Lega Salvini Piemonte”.

“Vogliamo quindi ringraziare il nostro assessore Andrea Tronzano per la pazienza e l’equilibrio che ci hanno consegnato un bilancio con i conti a posto e senza aumentare le tasse – aveva poi sottolineato Preioni -, nonostante i derivati e i 600 milioni di euro di mutui ereditati dal centrosinistra. Un centrosinistra che forse non vive nella realtà, che ci accusa falsamente di non spendere i fondi del Pnrr e che ignora l’ottimo giudizio che i piemontesi hanno di questa maggioranza. Quindi è forse meglio restare sulla realtà e non sulla fantasia spiegando cosa c’è in questo bilancio. Ovvero i 22 milioni di euro che tornano ai territori montani delle nostre provincie grazie alla legge della Lega sui Canoni Idrici, i 26 milioni per l’agricoltura, i 17,5 a sostegno delle attività turistiche, i 43 milioni sugli extra Lea con 3 milioni aggiuntivi rispetto allo scorso anno, il Fondo Sociale per la casa che straordinariamente passa da 7 a 12 milioni o i 15 milioni per l’edilizia sociale ai quali si sommano i 10 milioni delle ex Gescal”.

“Poi un altro provvedimento atteso da anni – ha continuato Preioni -, un milione e mezzo in più per la stabilizzazione dei forestali, i 5 milioni in più che portano a 42 milioni gli stanziamenti per la Cultura, con buona pace di chi sostiene che la Lega non si interessa di questo settore strategico, i 53 milioni per la qualità dell’aria, quando ci accusano di non far niente per l’ambiente, gli 8,6 milioni di euro per gli impianti e le piste degli sport invernali che generano ricadute dieci volte più grandi, un milione per le terme, risorse per le meravigliose pro loco, per i nostri eroici vigili del fuoco volontari, per gli angeli delle montagne del soccorso alpino e speleologico, per gli scuolabus per i nostri figli e per gli spazzaneve per la viabilità di montagna”.

