Chiusura del Traforo del Bianco, Giachino: “Ecco i costi della mancata costruzione della TAV”

GIACHINO: con la chiusura del Traforo del Bianco misureremo gli alti costi della mancata costruzione della TAV. Accelerare i lavori dalla parte italiana sarebbe il miglior messaggio ai francesi e ai NoTav.

Intervenuto al Convegno nazionale della ANITA la Associazione delle grandi imprese di trasporto Bartolomeo GIACHINO, già sottosegretario ai trasporti, ha dichiarato che saranno l’ economia nazionale e il lavoro a pagare i costi della prossima chiusura del Traforo autostradale del Bianco.

I gravi ritardi nella costruzione della TAV e l’alto costo del trasporto ferroviario al vecchio traforo del Frejus provocheranno rallentamenti, congestione del traffico , aumenti del costo dei trasporti che pagherà la nostra economia. Rischiamo addirittura di perdere traffico ai nostri porti.

Nel primo dopoguerra riuscimmo ad avere il Boom economico anche grazie alla costruzione di una grande rete autostradale e dei trafori autostradali alpini. Ricordo che in soli otto anni vennero costruite sia la Autostrada del Sole che il Traforo del Bianco. Come è stato dimostrato stamane le nostre esportazioni verso la Francia sono seconde solo a quelle della Germania, subito dopo viene la Spagna. Eppure il versante per la Francia utilizza solo al 7% il treno mentre il 93% va su strada. Stamane è stato dimostrato come il trasporto ferroviario che utilizza la vecchia linea che sale sino ai 1300 m. di Bardonecchia costa quasi il doppio del trasporto su rotaia verso la Svizzera che usufruisce di due tunnel simili alla TAV.

I NOTAV con le loro lotte porteranno ad avere una seconda canna al Traforo autostradale del Frejus e al Bianco. Complimenti agli ambientalisti piemontesi e a chi li ha appoggiati.

Mino GIACHINO

