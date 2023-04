Gallo (Pd): “Inclusione studenti plusdotati”

PRESIDENTE DEL GRUPPO PD IN CONSIGLIO REGIONALE: “APPROVATA LA MIA MOZIONE PER UN’EFFETTIVA INCLUSIONE DEGLI STUDENTI PLUSDOTATI”

19 marzo 2023 – “E’ stata approvata la mozione, collegata al Bilancio, da me presentata con la quale ho chiesto di reperire risorse idonee per prevedere alcuni interventi dedicati agli studenti plusdotati, coloro che, rispetto ai loro coetanei mostrano un’abilità sorprendente in un determinato momento e in specifiche aree. Su questo tema ho presentato anche una proposta di legge” spiega il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Secondo le stime – prosegue il Presidente Pd – l’8% degli studenti italiani sono plusdotati. A livello regionale il Veneto, a partire dal 2012, ha finanziato la realizzazione di percorsi formativi sperimentali, rivolti agli insegnanti, riguardanti temi e problemi legati ai bambini con alto potenziale cognitivo e il Friuli Venezia Giulia ha previsto, in una legge regionale, il sostegno all’implementazione di specifici interventi a favore di questi ragazzi”.

“Con questo ordine del giorno – conclude l’esponente dem – ho ottenuto, nello specifico, un impegno a trovare fondi per avviare una collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per progetti sperimentali rivolti a questi ragazzi e per la formazione dei docenti, a sostenere la proposta di legge sul tema in Parlamento, a predisporre un percorso partecipato con gli stakeholders regionali che porti a individuare strategie migliori per il riconoscimento e lo sviluppo delle potenzialità di questi ragazzi e, infine, a portare all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni la situazione di questi studenti. L’auspicio è che adesso si possano avviare azioni per garantire loro il diritto allo studio, all’istruzione e alla formazione e per favorirne la piena integrazione scolastica, valorizzandone il potenziale, il talento e la plusdotazione”.

