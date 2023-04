Amianto, Ravetti (Pd): “A che punto sono le bonifiche?”

“Ho fatto mia la richiesta dell’Associazione Famigliari e Vittime dell’Amianto (Afeva) di un incontro con le Istituzioni per fare il punto sullo stato di avanzamento delle bonifiche, sulle prospettive e sulla situazione della sanità e della ricerca sul mesotelioma e ho formalizzato, oggi, la richiesta di audizione di Afeva in IV Commissione” dichiara il Consigliere regionale Pd di Alessandria Domenico Ravetti.

“In Piemonte – prosegue l’esponente dem – esiste una legge regionale specifica sul tema dell’amianto che impegna le Istituzioni sul fronte delle bonifiche e della ricerca sanitaria. Dobbiamo fare in modo che i cittadini casalesi e i rappresentanti di Afeva continuino a essere centrali in queste vicende, come è sempre stato. Chi ha vissuto in prima persona un dramma come quello causato dall’amianto deve essere coinvolto e non sentirsi escluso. Le parole degli esponenti di Afeva meritano tutto il nostro rispetto e tutta la nostra attenzione”.

“Auspico – conclude il Consigliere Pd – che l’audizione possa svolgersi in tempi brevi e che la Commissione possa ascoltare le posizioni e le proposte di queste persone. Dalla Regione, inoltre, mi aspetto un impegno concreto su una questione tanto delicata”.