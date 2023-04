Chiama il 118 per un mal di pancia: scopre di essere incinta e partorisce

Per i forti dolori addominali ha chiamato l’ambulanza e all’arrivo dei sanitari scopre di essere incinta senza saperlo. La donna ha 30 anni ed è residente in Barriera di Milano a Torino. Era andata da un’amica perchè stava molto male. Chiamati i soccorsi il personale del 118 ha visto che la donna stava partorendo, così hanno deciso di concludere il parto sul posto in quanto in fase avanzata. Ora mamma e bambino sono all’ospedale Sant’Anna. La donna ha già quattro figli. Il parto è stato prematuro, il neonato è di 24 – 26 settimane.