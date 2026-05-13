slitta riapertura tratto SP 50 del Colle del Nivolet

Slitta sino al completamento delle operazioni di sgombero della neve dalla carreggiata la riapertura del tratto ad alta quota della Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet, tra il km 6+700 e il km 18+460 . Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, nei prossimi giorni si darà avvio alle operazioni di sgombero della neve e pulizia del piano viabile. Il consistente manto nevoso presente sulla strada e la quantità di neve sui versanti a monte della carreggiata non hanno sinora consentito l’esecuzione delle operazioni in sicurezza. Nel tratto in questione lo sgombero della neve viene eseguito ogni anno dal personale e dai mezzi del Circolo di Pont Canavese della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino.

La S.P. 50 verrà riaperta nel tratto attualmente interdetto al transito anche per successivi tratti, compatibilmente con le condizioni di innevamento della sede stradale, dei pendii posti a ridosso della carreggiata e delle operazioni di sgombero della neve.

Per consentire lavori sulla rete fognaria nel centro abitato di Roletto è stata stabilita con un’ordinanza la chiusura al transito per tutte le categorie di utenti della Strada Provinciale 195 tra il Km 5+ 100 e il Km 5+ 400, durante l’orario di lavoro dalle 8 alle 18 dal 13 al 15 maggio , con deviazione su di un percorso alternativo. Dal divieto di transito, che comunque non si protrarrà oltre la conclusione dei lavori, sono esclusi i residenti e le attività commerciali e industriali locali.

IL TORINESE