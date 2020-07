La Basilica di Superga ripropone dopo il lockdown le aperture serali della Cupola. La Basilica di Superga ripropone dopo il lockdown le aperture serali della Cupola.

Ogni venerdì e sabato sera, si potrà effettuare la Salita alla Cupola della Basilica in notturna (21,30-24,30), per vedere Torino dall’alto da una posizione unica.

In caso di maltempo, l’apertura non avviene. Per maggiori informazioni potete telefonare al numero 335/6037103 (per salire alla Cupola) o al numero 329/3430240 (il Dehors esterno)

Dal 29 Maggio 2020 al 31 Agosto 2020