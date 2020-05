Valle (Pd): “Per la Poggio la cultura non vale un euro”

Da Palazzo Lascaris / “Oggi in Commissione cultura abbiamo scoperto dall’Assessora Poggio che la Regione non metterà un euro in più sulla cultura rispetto a quanto previsto a marzo” denuncia il Consigliere Valle (Pd).

“Accogliamo positivamente il cambio di logica dei finanziamenti che si spostano dai progetti ai soggetti del mondo cultura” spiega Valle “ma il fondo di 11 milioni annunciato per il Riparti Piemonte fa già parte degli stanziamenti del bilancio 2020”. “Il coronavirus è un’emergenza per tutti tranne che per la cultura, secondo l’Assessora Poggio… Peccato che non sia affatto così e che in questo modo si abbandoni a se stesso un intero settore che invece è fra i più colpiti perchè ancora oggi non sa quando potrà tornare a regime e che in molti casi sconta il venir meno delle entrate da pubblico pagante” conclude Valle.

(foto archivio)