Riapre Torino Outlet Village

Torino Outlet Village, l’outlet premium a soli 10 minuti dalla città di Torino, in accordo con le disposizioni del Decreto della Regione Piemonte del 17 maggio, ha riaperto le porte dopo l’emergenza COVID-19 che ha costretto l’Italia a rallentare il passo e gli italiani a modificare le proprie abitudini, sia nel lavoro che nella vita privata.

Nelle settimane di chiusura Torino Outlet Village ha lavorato incessantemente dietro le quinte per prepararsi alla riapertura e per garantire ai clienti la possibilità di godersi uno shopping in assoluta sicurezza grazie alle numerose azioni intraprese per offrire un’esperienza di visita piacevole e senza rischi.

Molte infatti le misure sanitarie intraprese dalla Direzione del Village per tutelare la salute dei propri clienti e dipendenti, in accordo con le disposizioni regionali: accesso al Village consentito solo con utilizzo della mascherina che sarà distribuita all’Info Point ai clienti che ne saranno sprovvisti, invito ad igienizzarsi le mani nelle speciali colonnine dislocate all’interno del Village, obbligo di mantenere la distanza di sicurezza seguendo la speciale segnaletica prevista, interventi di sanificazione di tutti gli spazi all’aperto ed incremento degli interventi di pulizia giornalieri negli spazi comuni, servizio di vigilanza continuo per evitare assembramenti.

Per limitare situazioni di assembramento all’interno dei negozi, le boutique limiteranno il numero di ospiti presenti contemporaneamente all’interno contingentando gli ingressi e per la sicurezza degli acquisti, in base al Decreto regionale, sarà necessario indossare guanti e mascherina per provare i capi.

Torino Outlet Village informa inoltre che, nell’ottica di rendere più fluida la permanenza all’interno del Village, verrà presto lanciato un servizio di Priority Lane che permetterà di prenotare in anticipo il giorno e l’orario di ingresso nei negozi scelti al fine di evitare eventuali attese. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche all’interno del Village, attraverso un QR code dedicato presso ogni negozio, così da accedere al sistema di prenotazione online.

Fino al 22 maggio, i punti di ristoro operativi effettueranno solo il servizio “take-away”. Non sarà possibile consumare pasti all’interno dei locali. A partire dal 23 maggio saranno riaperte le attività di ristorazione.

Torino Outlet Village in queste settimane di lockdown si è dimostrato sempre vicino ai suoi clienti proponendo, sui propri canali social, attività di intrattenimento gratuite come lezioni di cucina, laboratori per bambini, lezioni di fitness, condivisione di contenuti multimediali dei partner culturali della Città e molto altro, a conferma del suo costante sostegno al territorio e della vicinanza ai propri clienti.

Torino Outlet Village torna quindi con responsabilità verso la normalità grazie alle numerose azioni intraprese.