Lear, l’assessore Chiorino incontra i sindacati

“Ci siamo riuniti con i sindacati e le Rsu per analizzare approfonditamente la situazione legata alla crisi di Lear a seguito del tavolo ministeriale e in previsione della prossima riunione del tavolo nazionale. Il nostro obiettivo – condiviso – è quello di valutare tutte le opzioni e individuare i possibili interventi per trovare una soluzione che tuteli i lavoratori e il futuro dello stabilimento. C’è un’assoluta unità di intenti sulla necessità di sostenere i potenziali investitori interessati a rilevare l’azienda, con l’obiettivo di garantire la continuità manifatturiera e preservare un settore strategico per il nostro territorio, ma siamo pronti a mettere in campo ogni misura a tutela dei lavoratori Lear e delle loro famiglie”.

Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, a margine dell’incontro avvenuto con i sindacati per la questione della crisi Lear.