Val di Susa, Mattarella: «Inammissibile la violenza, è un virus letale per la democrazia»

ROMA – «Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile: sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi». Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto sui disordini verificatisi sabato in Val di Susa.

Il Capo dello Stato ha affrontato il tema nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio al Quirinale, esprimendo una ferma condanna degli episodi di violenza e richiamando tutte le istituzioni e la società civile a una risposta netta contro ogni forma di aggressione.

«La violenza – ha aggiunto Mattarella – è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica».

Le dichiarazioni del Presidente arrivano dopo gli scontri avvenuti durante la giornata di protesta in Val di Susa, teatro di tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Un richiamo, quello del Capo dello Stato, alla tutela dei principi democratici e costituzionali, ribadendo che nessuna forma di violenza può trovare giustificazione nel confronto politico o nella manifestazione del dissenso.

IL TORINESE