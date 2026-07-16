Mondiali di calcio, Argentina in finale: battuta l’Inghilterra 2-1

L’Argentina conquista la finale del Mondiale al termine di una semifinale emozionante, superando l’Inghilterra per 2-1 con una spettacolare rimonta nei minuti finali. Dopo il vantaggio inglese nella ripresa, l’Albiceleste ha reagito con carattere trovando il pareggio con Enzo Fernández e il gol decisivo in pieno recupero firmato da Lautaro Martínez.

La nazionale campione del mondo in carica si giocherà ora il titolo contro la Spagna, che nell’altra semifinale ha eliminato la Francia. La finalissima promette grande spettacolo tra due delle squadre più forti del torneo.

Appuntamento a domenica 19 luglio ore 20.

Enzo Grassano

IL TORINESE