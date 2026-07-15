Torna il Trofeo della Mole 2.0

A TORINO IL GRANDE RITORNO DEL TENNIS IN CARROZZINA

Montepremi in crescita e più di 50 atleti di livello internazionale: per la 18° edizione scenderanno in campo Penney e Bin Yusoff nella categoria Open, Morch e Miranda per le Donne e tra i Quad il torinese Hegor Di Gioia e Alberto Saja.

Manca una settimana alla 18° edizione del Trofeo della Mole 2.0, uno degli eventi paralimpici più importanti del panorama nazionale. Il torneo, dedicato alla memoria di Mariella Echampe, tornerà a colorare i campi del Circolo della Stampa – Sporting di Corso Giovanni Agnelli 45 a Torino, dal 22 al 26 luglio.

Il torneo internazionale di tennis in carrozzina, organizzato dalla SSD Volare in collaborazione con ITF (International Tennis Federation) e FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), fa parte dell’Uniqlo Wheelchair Tennis Tour e gode del patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino e Comitato Italiano Paralimpico, Turismo Torino e Provincia, Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino “La Veja” e Panathlon Club Torino Olimpica.

Classificato come ITF 100 di wheelchair tennis, l’iniziativa si conferma come un appuntamento di grande livello e una vera e propria rampa di lancio per atleti emergenti, nonché una vetrina di prestigio per i migliori interpreti della disciplina. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 52 atleti provenienti da 17 nazioni, che si sfideranno nelle categorie Open, Femminile e Quad, sia in singolare che in doppio, con tabelloni di consolazione per garantire il massimo del gioco e dell’inclusione.

Il montepremi complessivo è salito a 14mila euro, ulteriore segnale dell’ambizione di un torneo che punta sempre più in alto, passato da ITF Futures Series nel 2025, alla categoria superiore ITF100 di quest’anno.

Anche quest’anno non mancheranno alcuni grandi nomi del circuito:

· Nella categoria Open, i riflettori saranno puntati su Andrew Penney (GBR, n. 21), Mohamed Bin Yusoff (MYS, n. 35) e Adam Berdichevsky (ISR, n. 37).

· In campo femminile, occhi puntati su Emmanuelle Morch (FRA, n. 22), Vitoria Miranda (BRA, n. 29), Ruby Bishop (GBR, n. 41).

· Tra i Quad, il ruolo di favorito spetta a Andrew Bogdanov (USA, n. 16), seguito dagli italiani Hegor Di Gioia (ITA, n. 36) e Alberto Saja (ITA, n. 39).

La rappresentanza italiana potrà contare su altri atleti di ottimo livello come Luca Arca (n. 49) tra gli Open, Vanessa Ricci (n. 55) e Maria Vietti (n. 77) per le Donne e Mariagrazia Lumini (n. 70) tra i Quad.

«Guardiamo con grande soddisfazione al percorso di crescita del Trofeo della Mole — afferma Luca Cosentino, segretario della SSD Volare — Le prime edizioni hanno rappresentato una fase fondamentale di costruzione ed esperienza, con l’obiettivo ben definito di sviluppare il torneo anno dopo anno. I risultati ottenuti finora confermano la bontà del lavoro svolto. In questa edizione il montepremi ha raggiunto i 14.000 euro, un investimento significativo che testimonia la volontà di elevare ulteriormente la qualità della manifestazione. Questo ci ha consentito di incrementare il livello tecnico e competitivo del torneo, attirando un numero sempre maggiore di partecipanti e diversi atleti di vertice del circuito mondiale. Tra gli aspetti più significativi di questa crescita c’è la collaborazione con Turismo Torino e Provincia. Sabato pomeriggio proporremo infatti due visite guidate dedicate agli atleti, per offrire loro l’opportunità di conoscere da vicino la città e il suo patrimonio culturale. Si tratta di un’iniziativa particolarmente innovativa nel panorama del wheelchair tennis internazionale, dove raramente gli eventi sportivi riescono a creare un legame così diretto con il territorio ospitante. Desidero inoltre, esprimere un sincero ringraziamento a tutti i partner e agli sponsor che sostengono il torneo, con una menzione speciale alla FITP Piemonte e alla sua presidente, Manuela Savini, per il prezioso contributo e l’impegno dimostrato. Il loro supporto è determinante per continuare a crescere e migliorare. Guardiamo al futuro con ambizione e determinazione: vogliamo che il Trofeo della Mole diventi un punto di riferimento assoluto nel panorama mondiale del wheelchair tennis e crediamo di avere tutte le carte in regola per raggiungere questo traguardo».

Sulla stessa linea anche la Direttrice Giulia Capocci, che sottolinea: «Anche in questa edizione il Trofeo della Mole 2.0 si conferma tra gli appuntamenti più significativi del panorama internazionale del tennis in carrozzina. Sono particolarmente lieta di ricoprire per il secondo anno consecutivo il ruolo di direttrice del torneo. Il livello tecnico dei partecipanti è molto alto: il tabellone ospita atleti e atlete di ottima classifica, pronti a dare vita a incontri equilibrati, intensi e spettacolari. Un elemento che testimonia la costante crescita qualitativa della manifestazione. L’aumento del valore agonistico dei giocatori presenti rappresenta infatti una conferma importante del percorso intrapreso negli ultimi anni. Siamo orgogliosi della fiducia che molti atleti continuano ad accordarci, scegliendo di tornare al Trofeo della Mole edizione dopo edizione e riconoscendone non solo l’importanza sportiva, ma anche quella umana. Con altrettanto entusiasmo diamo il benvenuto a chi partecipa per la prima volta, contribuendo con la propria presenza a rendere il torneo sempre più attrattivo, dinamico e in continua evoluzione».

L’organizzazione del 18° Trofeo della Mole 2.0 sarà possibile anche grazie al fondamentale apporto dei volontari e al sostegno di numerosi partner pubblici e privati.

MAIN SPONSOR: Intesa Sanpaolo.

PLATINUM SPONSOR: Eaton, Fondazione Lavazza, Iren, Fondazione Teresio Fantini, Simco, FCV e Valmora.

GOLD SPONSOR: Carrozzeria Poliziano, Guidosimplex, Consorzio Asti e Moscato d’Asti DOCG, Ottobock.care, Teleflex, Gruppo Elak Dufour Novi, Lab 3.11, Bonino Srl, Vietti & Levorato Srl, GL9, Agrivalle Srl, Cantelli Scale Srl, Camera di Commercio Torino e Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.

SUPPORTER: Pasta Berruto, Tapporosso – Centrale del Latte di Torino, Beebad, Modo Rent, Jolly Sport, Dunlop, Braderm, Paglieri Spa, Xerjoff, Stellantis Autonomy, La Baita, Menabrea, Molecola, Raspini salumi e Pasta Girardi.