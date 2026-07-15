Sauze d’Oulx Bike Park: apertura degli impianti e della seggiovia 

SAUZE D’OULX – L’estate entra nel vivo e Sauze d’Oulx conferma la propria vocazione di capitale dell’outdoor alpino con l’apertura quotidiana del Sauze d’Oulx Bike Park e della seggiovia quadriposto Prariond-Sportinia, in funzione tutti i giorni fino al 30 agosto, con orario continuato dalle 9.30 alle 17.00.

Dal 1° al 23 agosto sarà inoltre aperta quotidianamente anche la seggiovia Rocce Nere, ampliando ulteriormente le possibilità di esplorazione per biker ed escursionisti.

Il Bike Park di Sauze d’Oulx rappresenta una delle destinazioni più apprezzate delle Alpi occidentali dagli amanti della mountain bike gravity e del downhill. Oltre 1.000 metri di dislivello si sviluppano tra spettacolari prati d’alta quota e suggestivi boschi di larici, con percorsi progettati dai migliori trail builder internazionali, pensati per garantire fluidità, divertimento e sicurezza a rider di ogni livello.

I trail, che prendono il via dai 2.137 metri di Sportinia, alternano sezioni naturali a strutture artificiali in legno, wall ride, drop, table e step up, offrendo un’esperienza completa sia agli appassionati più esperti sia a chi desidera avvicinarsi al mondo della mountain bike.

Sauze d’Oulx Bike Park: apertura quotidiana degli impianti e della seggiovia Sportinia

SAUZE D’OULX – L’estate entra nel vivo e Sauze d’Oulx conferma la propria vocazione di capitale dell’outdoor alpino con l’apertura quotidiana del Sauze d’Oulx Bike Park e della seggiovia quadriposto Prariond-Sportinia, in funzione tutti i giorni fino al 30 agosto, con orario continuato dalle 9.30 alle 17.00.

Dal 1° al 23 agosto sarà inoltre aperta quotidianamente anche la seggiovia Rocce Nere, ampliando ulteriormente le possibilità di esplorazione per biker ed escursionisti.

Il Bike Park di Sauze d’Oulx rappresenta una delle destinazioni più apprezzate delle Alpi occidentali dagli amanti della mountain bike gravity e del downhill. Oltre 1.000 metri di dislivello si sviluppano tra spettacolari prati d’alta quota e suggestivi boschi di larici, con percorsi progettati dai migliori trail builder internazionali, pensati per garantire fluidità, divertimento e sicurezza a rider di ogni livello.

I trail, che prendono il via dai 2.137 metri di Sportinia, alternano sezioni naturali a strutture artificiali in legno, wall ride, drop, table e step up, offrendo un’esperienza completa sia agli appassionati più esperti sia a chi desidera avvicinarsi al mondo della mountain bike.

L’offerta estiva Vialattea propone diverse tipologie di biglietti per soddisfare ogni esigenza: dalla corsa singola ai pass giornalieri e plurigiornalieri, fino al Vialattea // Bardo Summer Pass, valido per tutta la stagione estiva sugli impianti di Vialattea e Bardonecchia. È inoltre previsto uno sconto del 50% sul Summer Pass per i possessori dello skipass stagionale Vialattea Internazionale e Vialattea|Bardo 2025/2026.

L’apertura quotidiana degli impianti rappresenta un’importante opportunità anche per escursionisti e famiglie che desiderano raggiungere facilmente i panorami di Sportinia e vivere una giornata immersi nella natura, tra sentieri, rifugi e viste mozzafiato sulle montagne dell’Alta Valle di Susa.

L’Assessore al Turismo del Comune di Sauze d’Oulx, Davide Allemand, sottolinea l’importanza dell’offerta estiva: “Sauze d’Oulx continua a investire con convinzione nel turismo outdoor, proponendo un’offerta capace di attrarre sportivi, famiglie e appassionati della montagna durante tutta la stagione estiva. Il nostro Bike Park è oggi uno dei punti di riferimento delle Alpi per qualità dei percorsi e servizi, contribuendo a destagionalizzare il turismo e a valorizzare il territorio. L’apertura quotidiana degli impianti consente di vivere la montagna in piena libertà, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile in un contesto naturale di straordinaria bellezza”.

L’offerta estiva Vialattea propone diverse tipologie di biglietti per soddisfare ogni esigenza: dalla corsa singola ai pass giornalieri e plurigiornalieri, fino al Vialattea // Bardo Summer Pass, valido per tutta la stagione estiva sugli impianti di Vialattea e Bardonecchia. È inoltre previsto uno sconto del 50% sul Summer Pass per i possessori dello skipass stagionale Vialattea Internazionale e Vialattea|Bardo 2025/2026.

L’apertura quotidiana degli impianti rappresenta un’importante opportunità anche per escursionisti e famiglie che desiderano raggiungere facilmente i panorami di Sportinia e vivere una giornata immersi nella natura, tra sentieri, rifugi e viste mozzafiato sulle montagne dell’Alta Valle di Susa.

L’Assessore al Turismo del Comune di Sauze d’Oulx, Davide Allemand, sottolinea l’importanza dell’offerta estiva: “Sauze d’Oulx continua a investire con convinzione nel turismo outdoor, proponendo un’offerta capace di attrarre sportivi, famiglie e appassionati della montagna durante tutta la stagione estiva. Il nostro Bike Park è oggi uno dei punti di riferimento delle Alpi per qualità dei percorsi e servizi, contribuendo a destagionalizzare il turismo e a valorizzare il territorio. L’apertura quotidiana degli impianti consente di vivere la montagna in piena libertà, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile in un contesto naturale di straordinaria bellezza”.

IL TORINESE