In un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 5,30 a Venaria Reale è morta una giovane di 24 anni che viaggiava a bordo di una moto. I soccorritori del 118 hanno effettuato le manovre rianimatorie fino al trasporto in ospedale a Torino, ma qui la ragazza è morta. I carabinieri hanno riscontrato che la ragazza avrebbe perso il controllo della moto finendo contro lo spartitraffico.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Motociclista 24enne morta contro lo spartitraffico
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