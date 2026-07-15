Motociclista 24enne morta contro lo spartitraffico

In un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 5,30 a Venaria Reale è morta una giovane di 24 anni che viaggiava a bordo di una moto. I soccorritori del 118 hanno effettuato le manovre rianimatorie fino al trasporto in ospedale a Torino, ma qui la ragazza è morta. I carabinieri hanno riscontrato che la ragazza avrebbe perso il controllo della moto finendo contro lo spartitraffico.

IL TORINESE