Fondazione Crt, 55 nuovi restauri storico-artistici

IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA CON IL BANDO “BeST – BENI SENZA TEMPO”

Sono 55 i beni storico-artistici che potranno essere restaurati grazie a 1,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Fondazione CRT nell’ambito della prima sessione del bando “BeST – Beni Senza Tempo“, l’iniziativa dedicata alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte e della Valle d’Aosta.

BeST conferma la ricchezza e la varietà del patrimonio diffuso sul territorio. Tra gli interventi finanziati figurano il restauro delle Volte del Teatro dei Musei Reali di Torino, dell’organo della chiesa del Santuario di San Giovanni d’Andorno a Campiglia Cervo (BI), degli stendardi storici di Fontainemore (AO), del complesso campanario della Cattedrale di Alessandria e della facciata del Palazzo Comunale di Garessio (CN). Rientrano inoltre tra i progetti selezionati il recupero conservativo della Cappella del Santissimo Sacramento a Sasseglio (VB), il restauro delle superfici esterne della Casa Parrocchiale di Castelletto Sopra Ticino (NO), delle porte della Chiesa Parrocchiale di Sant’Agata e della Chiesa del Santo Rosario di Santhià (VC), oltre ai prospetti e alla copertura della chiesa parrocchiale di San Paolo Solbrito (AT).

Gli interventi selezionati puntano non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla sua piena valorizzazione, favorendone la fruizione da parte delle comunità, l’inserimento nei circuiti culturali e turistici, la realizzazione di attività educative e sociali, la nascita di partenariati territoriali e il coinvolgimento dei cittadini. Il bando intende inoltre promuovere iniziative di raccolta fondi per la tutela del patrimonio culturale e sostenere il sistema delle competenze e delle maestranze specializzate nel restauro, eccellenza riconosciuta del territorio.

“Prendersi cura del patrimonio significa prendersi cura delle comunità – dichiara Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT –. Ogni intervento di restauro non restituisce soltanto un bene alla sua bellezza originaria, ma rafforza l’identità dei territori, crea occasioni di crescita culturale e sociale e valorizza competenze che rappresentano un’eccellenza del nostro Paese. È così che il patrimonio diventa una leva di sviluppo, capace di mettere in dialogo memoria e futuro”.

È aperta la seconda finestra del bando “BeST – Beni Senza Tempo”: le domande potranno essere presentate entro il 31 luglio 2026.

Foto Michele D’Ottavio

IL TORINESE