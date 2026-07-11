Vallette, arresto per spaccio in monopattino

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino marocchino gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso del servizio del controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna sono intervenuti nel quartiere Vallette a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un uomo intento a effettuare una presunta cessione di sostanza stupefacente nei pressi di alcune panchine della zona, attraverso l’uso di un monopattino elettrico.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato un soggetto seduto su una panchina con accanto un monopattino elettrico. Alla vista della volante, l’uomo si è dato immediatamente alla fuga ma gli agenti lo hanno bloccato poco dopo.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare la somma di 1.350 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio, oltre ad un involucro in cellophane contenente complessivamente circa 80 grammi lordi di sostanza stupefacente, suddivisa in ovuli di eroina e cocaina.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.

IL TORINESE