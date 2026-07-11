Scontro tra auto e camion, morta una donna

Nello scontro tra un’auto e un camion è’ morta una donna di 51 anni, medico, residente a Novara. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 32 nel comune di Bellinzago Novarese. Lo schianto è stato frontale, solo ferite lievi per l’autista del mezzo pesante, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Maggiore di Novara.

IL TORINESE