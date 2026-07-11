Mondiali 2026, definiti i primi verdetti dei quarti di finale: Francia e Spagna conquistano la semifinale

Il Mondiale 2026 entra sempre più nel vivo. Si sono disputati i primi due quarti di finale, che hanno decretato le prime semifinaliste della competizione. A staccare il pass sono state Francia e Spagna, entrambe protagoniste di prestazioni convincenti che confermano le ambizioni di conquistare il titolo iridato.

La Francia ha superato il Marocco con il punteggio di 2-0, gestendo con autorità la gara e dimostrando solidità in ogni reparto. Più combattuto, invece, il confronto tra Spagna e Belgio, conclusosi con la vittoria degli iberici per 2-1 al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni.

Con questi risultati prende forma il quadro delle semifinali: Francia e Spagna si affronteranno il 14 luglio in una sfida che promette spettacolo e che metterà di fronte due delle nazionali più forti del torneo. Restano ancora da disputare gli altri due quarti di finale, in programma oggi, 11 luglio, tra Norvegia e Inghilterra e tra Argentina e Svizzera. Da queste due gare usciranno le altre semifinaliste che completeranno il tabellone verso la finalissima del 19 luglio.

L’attesa è quindi altissima per conoscere le quattro squadre che si contenderanno il titolo mondiale in una fase finale che si preannuncia ricca di equilibrio e spettacolo.

Enzo Grassano

IL TORINESE