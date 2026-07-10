Cittadinanza, iter sprint tra polemiche e rivendicazioni

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Torino, 9 luglio – È nato oggi ufficialmente il coordinamento torinese di Alleanza Verdi Sinistra, insieme
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