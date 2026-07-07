Via Pietro Cossa chiusa al traffico la notte tra il 7 e l’8 luglio

La sostituzione dei portali semaforici all’altezza del civico 280 di via Pietro Cossa, poco oltre il ponte su corso Regina Margherita, comporterà la chiusura della via tra le 22 di martedì 7 e le 4 di mercoledì 8 luglio.

L’intera carreggiata sarà occupata dai mezzi di cantiere: pertanto durante l’esecuzione dei lavori non saranno percorribili, in direzione sud, il tratto tra piazza Cirene e la bretella di ingresso di corso Regina Margherita; e in direzione nord, il tratto tra la bretella di uscita di corso Regina Margherita e piazza Cirene. Rimarranno chiusi al traffico veicolare anche gli accessi ai civici 280 e 293.

L’intervento è affidato a Iren Smart Solutions e si è reso necessario dopo che alcune verifiche tecniche hanno rilevato fenomeni di corrosione sui portali e sui pali che sostengono i semafori che devono quindi essere sostituiti per garantire la sicurezza.

Agli automobilisti si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente sul posto e, per le ore in cui saranno in corso i lavori, di valutare in anticipo percorsi alternativi.

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