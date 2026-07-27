Uomo muore sotto il furgone ribaltato

Un uomo di 58 anni ha perso la vita nel pomeriggiodi oggi in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 26, nel tratto compreso tra Mercenasco e Candia Canavese, in provincia di Torino.

Secondo le prime informazioni, la vittima era alla guida di un furgone dotato di cestello quando, per cause ancora in corso di accertamento, ilmezzo si è ribaltato. L’uomo è rimasto schiacciato sotto il veicolo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso del servizio sanitario regionale e un’ambulanza, ma i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili.

IL TORINESE